المحجوب: لن نسلم قيادة الجيش إلا لرئيس منتخب ديمقراطيًّا

وفي تصريحات صحفية، قال المحجوب إن مهمة الحكومة الجديدة في ليبيا التي خرجت من منتدى الحوار السياسي الليبي، تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، يعبّر فيها الشعب الليبي عن تطلعاته بكل حرية وشفافية بشكل مباشر.

وأشار إلى أنه "طالما لا تزال هناك قوات أجنبية في ليبيا ومرتزقة تجلبهم تركيا يوميًّا وسلاح خارج سلطة الدولة فإن الحاجة لجيش وطني منظم تظل قائمة".

وجاء التصريح، بعدما أعلن رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مساء الخميس، تقديم تشكيلة حكومة وحدة وطنية للبرلمان الليبي.

ويترقب الليبيون خلال الساعات القادمة معرفة شكل وتشكيلة الحكومة الجديدة التي ستقود مرحلة انتقالية جديدة، وستكون مهمتها إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تغذيها التجاذبات والانقسام السياسي، وتهيئتها لإجراء انتخابات عامة بنهاية العام الحالي.

(د أ)