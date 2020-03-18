المحجوب لهاوار: 99% من الأراضي الليبية تحت سيطرتنا

وجاء ذلك في حوار خاص أجرته وكالة أنباء هاوار مع العميد خالد المحجوب للحديث عن الهدنة ودور تركيا في تأزيم الصراع بليبيا وأهمية الموقف العربي الموحد ضد هذا التدخل.

وفيما يلي نص الحوار:

*هل الهدنة التي تم الإعلان عنها تستمر بشكل جيد أم أن هناك خروقات لها؟ ومن هو الطرف الذي ينتهك وقف إطلاق النار ؟

الميليشيات لم تلتزم بالهدنة ولا بوقف إطلاق النار، ونحن نواجه هجوم الميليشيات ونحاول دائماً أن نكتفي بإسكات مصادر النيران، أو صد الهجمات فقط، مع العلم أن الخروقات يومية.

*كيف هي الخريطة العسكرية حالياً في ليبيا ؟

الخريطة العسكرية في ليبيا تؤكد أن نحو 99% يقع تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية على مساحة مليون و750 ألف كم، من المساحة الجغرافية الليبية الخاصة بخريطة الدولة، فيما تنحصر الميليشيات في مناطق محدودة.

*تقدم تركيا بشكل علني دعماً عسكرياً ولوجستياً للمجموعات المسلحة، ما هو نوعية الدعم المقدم وهل تؤثر على الخريطة العسكرية؟

تركيا لم توقف الدعم للميليشيات الإرهابية من طائرات مسيرة ومدافع الهاوتز الليزية وهاونات وسيارات مصفحة، والقذائف، والمستشارين والضباط، والأسلحة المضادة للدروع، ودعم لوجيستي عملياتي واستشاري؛ منذ عام 2014 والدولة التركية تدعم الميليشيات رسمياً في ليبيا، كما تقدم المرتزقة في محاولة منها لتغيير مناطق القوى ولكن دون جدوى.

*ما هي الأهداف التركية غير المعلنة في ليبيا؟ هل تستخدم تركيا ليبيا كبوابة للعبور إلى شمال أفريقيا؟

التنظيم الدولي للإخوان يسيطر على تركيا وهو من يوجهها بالتدخل في ليبيا في محاولة للعودة إلى مصر بعد سقوطه في القاهرة والسودان، ولذلك هناك إصرار على الاستماتة في ليبيا ليستعيد الأماكن التي سقط فيها.

*ما هي المعلومات المتوفرة لديكم عن المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا؟

نحن نطلق عليهم لقب مرتزقة أردوغان؛ حوالي 4700 أو 5000 وصلوا إلى ليبيا في محاولة لدعم الجبهة، وعلى ما يبدو أن تركيا لم توفر المطلوب للميليشيات بعد أن خسروا، وأصبح على مرتزقة أردوغان دعم الجبهة وتغيير موازيين القوى، ولكن دون جدوى وهذه المحاولات التي تمت لخرق وقف إطلاق النار وتغيير موازيين القوى دون جدوى.

*هل لديكم علاقات مع قوات سوريا الديمقراطية التي قاتلت داعش وتركيا ومرتزقتها في سوريا، وما هي نوعية ومستوى هذه العلاقات ؟

نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي السوري، ولكن هناك زيارات حكومية، أما نحن كمؤسسة عسكرية جهة ملتزمة، ونعلن كل شيء عبر قنواتنا الرسمية، أما التعاون في مكافحة الإرهاب فهي مسألة دولية تهم الجميع.

*ما هو المطلوب عربياً وخصوصاً الجامعة العربية لإيقاف التدخل التركي في كل من ليبيا وسوريا وإخراجها من الأراضي التي احتلتها؟

مطلوب من العرب التصدي بقوة لأطماع الإخوان الخطير ومخططاتهم المبنية على نهب قوى وثروات العرب، وبث سمومه في المجتمعات العربية، وصنع الخلافات في الأمور الدينية، وخلق جماعات وأذرع إرهابية مثل الجهاد وأنصار الحق وأنصار بيت المقدس والقاعدة وثوار بني غازي ومؤسسات كثيرة أخرى صنعها الإخوان، لخلق بلبلة مستمرة داخل المنطقة، وبالتالي لابد من عمل مشترك ودؤوب لإيقاف عبث التنظيم بالمنطقة.

(ح)

ANHA