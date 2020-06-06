المحجوب لـ هاوار: العدوان التركي على ليبيا يرتكب أبشع الجرائم ضد المدنيين

وأضاف "المحجوب" في تصريح خاص لوكالة أنباء "هاوار" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخالف كل تعهداته واتفاقاته، لافتاً إلى أن تركيا سمحت للميليشيات والمرتزقة بالتوغل وارتكاب أبشع الجرائم.

وأشار إلى أن الجيش الليبي، يرصد يومياً الخروقات التركية، من طيران مُسيّر، وقتل المدنيين وتهجير الناس وحرق منازلهم، والكثير من الجرائم التركية التي لا تعد ولا تحصى.

وكان الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قال يوم الجمعة إن قوات الجيش قد تعرضت للقصف من قبل الطيران التركي المُسيّر أثناء قيامها بالانسحاب من العاصمة طرابلس، وإعادة تمركزها من جديد، وذلك تلبية لمطالب دولية.

(ي ح)