المهجرون يستنكرون إغلاق المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية

وتجمع المئات من مهجري سري كانيه وكري سبي القاطنين في مخيم نوروز أمام مجلس المخيم احتجاجاً على استمرار إغلاق معبر تل كوجر أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره النازحون بهذا الصدد، من قبل محمد حسين من مهجري كري سبي.

وجاء في البيان: "نحن مهجري سري كانيه وكري سبي القاطنين في مخيم نوروز في ديرك من أطفال ونساء وشيوخ وشباب ومن كافة طبقات المجتمع المحلي بجميع أطيافه من كرد وعرب من عفرين وكوباني وكري سبي وسري كانيه وريف تل تمر نستنكر وبشدة ما يخص محاولة قطع الإمدادات والمساعدات الإنسانية عن النازحين من خلال إغلاق معبر تل كوجر".

وتابع البيان" إن إغلاق معبر تل كوجر من شأنه قطع لقمة العيش عن نسائنا وأبنائنا وشيوخنا في مخيمات النزوح التي آوتهم من ظلم الاحتلال العثماني المستبد ومرتزقته".

وناشد البيان كل من مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية العالمية للعمل على فتح المعابر الحدودية بما فيها معبر تل كوجر أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى النازحين والمهجرين في المخيمات.

الحسكة

كما أصدر مجلس مخيم واشو كاني بياناً بهذا الصدد، قرئ خلال تجمع أمام مجلس المخيم، من قبل عضو في مجلس المخيم عبد الكريم موسى.

وجاء في البيان "نحن نازحي مخيم واشو كاني ومن أهالي سري كانيه وضواحيها نعاني من أوضاع مأساوية من كافة النواحي الصحية,، الغذائية,، الخدمية,، التربوية وخاصة بعد الوضع الخانق الناتج عن إغلاق المعابر الإنسانية "تل كوجر" و تسييس العملية الإنسانية واستغلالها لأهداف سياسية عبر الفيتو الروسي الصيني".

وناشد البيان "كافة القوى الفاعلة للتدخل من أجل فتح المعابر الإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها النازحون يومياً".

وفي نفس السياق أيضاً أصدر مجلس مخيم سري كانيه بياناً قرئ من الرئيسة المشتركة للمجلس سوزان حمدان.

ودعا البيان "الأمم المتحدة بفتح معبر تل كوجر الحدودي والمعابر الأخرى كي تتمكن المنظمات الإغاثية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان من إدخال المساعدات الإنسانية".

(ع ع /ك)

ANHA