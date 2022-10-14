المهجرون ينددون بهجمات الاحتلال التركي واستهدافه لسيارة قرب مخيم نوروز

تجمّع إدارة مخيم نوروز ومهجرو سري كانيه وكري سبي القاطنون في مخيم نوروز اليوم، في ساحة المخيم للإدلاء ببيان إلى الرأي العام تنديداً بالقصف التركي المستمر على المنطقة واستهداف الأهالي بالطائرات المسيّرة.

وقرئ البيان من قبل المهجر والقاطن في المخيم، أحمد الحسن وجاء في نص البيان:

"نحن - أبناء وقاطني مخيم نوروز في ديرك - نستنكر وندين بأشد العبارات هجمات دولة الاحتلال التركي على أجزاء كردستان الأربعة وخاصة شمال وشرق سوريا".

وتابع البيان "ازدادت في الآونة الأخيرة هجمات دولة الاحتلال التركي بالطائرات المسيّرة على شمال وشرق سوريا والتي طالت الأطفال والنساء والمؤسسات دون استثناء، حيث قامت الأربعاء بالهجوم بطائرة مسيّرة على عربة أمام مدخل مخيم نوروز حيث أدى إلى استشهاد عضو قوى الأمن الداخلي - السوتورو وجرح مدنيين".

وأشار البيان إلى "أن هذا الهجوم الوحشي أدى إلى حالة من الهلع والخوف بين الأطفال والنساء في المخيم. لذا نطالب الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بالوقوف في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي الوحشية على أهالينا في كافة المناطق والإسراع في فرض حظر الطيران على شمال وشرق سوريا وفي سوريا كافة، وخاصة المخيمات الموجودة في شمال وشرق سوريا كونها تحت إشراف الأمم المتحدة".

شدد البيان "باسم الأهالي في مخيم نوروز الذين هجروا من سري كانيه وكري سبي غصباً بسبب بطش الطيران التركي ومرتزقته، نشجب ونستنكر صمت المجتمع الدولي وخاصة منظمات حقوق الإنسان ومفوضية اللاجئين والأمم المتحدة حيال ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي من جرائم وقصفها المستمر وخاصة الاستهداف الأخير لسيارة بالقرب من مخيم نوروز شمال شرق مدينة ديرك والذي يقطنه مهجرو سري كانيه وكري سبي ونعاهد شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا بتصعيد نضالنا حتى نهزم الفاشية ومرتزقتها".

(ع-ع/ف)

ANHA