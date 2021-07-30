المهجرون يعتبرون قرار اليونيسف خدمة للاحتلال ويؤكدون مواصلة المقاومة

قللت منظمة اليونيسف في الـ 11 من تموز الجاري كمية الماء التي كانت تزود بها المهجرين في مقاطعة الشهباء إلى أقل من النصف.

وكانت تزود المقاطعة ب 2400 متر مكعب خفضتها الى 1000 متر مكعب، بجبة أنها لا تستطيع تحمل تكاليف إيصال الماء الى المقاطعة.

سياسة ازدواجية لتهجرينا واضعاف مقاومتنا

الرئيس المشترك لمجلس ناحية احرص فوزي سليمان أكد أن "السياسة التي تمارسها منظمة اليونيسف تخدم بالدرجة الأولى مصلحة المحتل التركي ومرتزقته وحكومة دمشق".

وأضاف" يعيش أهالي عفرين في البيوت الشبه المدمرة والمخيمات مواجهين القصف الوحشي المستمر من قبل الاحتلال التركي والحصار الخانق من قبل حكومة دمشق".

ولفت أن الهدف من قرار اليونيسيف وقصف تركيا وحصار حكومة دمشق "تهجيرنا مرة أخرى وإضعاف مقاومتنا"، وأضاف "ما فعلته منظمة اليونيسف في النصف الأول من هذا الشهر كان خيبة بالنسبة لأهالي عفرين. في وقت ترتفع فيها درجات الحرارة خفضت المنظمة التي تدعي الإنسانية كمية الماء عن المهجرين".

وتابع سليمان حديثه" تواجه أكثر من 4000 عائلة من أهالي احرص بين مقيمين ونازحين خطر نقص الماء، بعدما ما خفضت اليونيسف كمية الماء عن الناحية ".

واكد سليمان "أهالي عفرين مستمرون بمقاومتهم ضد هذه السياسات".

بئر ارتوازي لا يغطي احتياجات الأهالي من الماء

الرئيس المشترك لبلدية الشعب لناحية احرص حسين محمد، قال " البئر المتواجد في الناحية، لا يغطي احتياجات الأهالي من الماء".

وواصل محمد " ولقلة الأمطار في الشتاء المنصرم يتجه البئر إلى الجفاف".

ولتجاوز أزمة نقص مياه الشرب، أوضح محمد " نسعى إلى حفر بئر جوفي لتلبية احتياجات الأهالي".

ودعا محمد في ختام حديثه منظمة اليونيسف الى إعادة النظر في قرارها والتراجع عنه "لأن هذا القرار لا يخدم الإنسانية".

اما المهجرة فريدة شيخ يعقوب من أهالي عفرين والقاطنة حاليا في ناحية احرص، أكدت على انهم كأهالي عفرين وبرغم القصف الهمجي التركي والحصار الخانق الذي تمر بها المنطقة وقطع منظمة اليونيسف الماء عنهم "لا تضعف مقاومتهم، وسنستمر بمقاومتنا حتى تحرير عفرين".

(م)

ANHA