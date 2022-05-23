المهجرون في مخيم كري سبي ينظمون حملة لجمع التواقيع تنديداً بالمخطط التركي في مناطقهم

بادر اليوم المهجرون القاطنون في مخيم كري سبي بحملة لجمع التواقيع رفضاً للمخطط الاستيطاني الذي تنفذها دولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة في سوريا من خلال بناء المستوطنات، وترحيل اللاجئين السوريين من أراضيها إلى تلك المستوطنات.

وعن هدف المهجرين من هذه المبادرة، قالت المهجرة عدولة خليل خلال لقاء مع وكالتنا: "سنستمر بفعالياتنا المنددة بالمشرع الاستيطاني في مناطقنا المحتلة أن كان من خلال البيانات أو جمع التواقيع أو من خلال التنديد والتظاهر حتى فضح ما تقوم به دولة الاحتلال التركي من مخططات على أراضينا المحتلة".

أضافت: "هنالك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي اتجاهنا كمهجرين، فالأحرى به أن يعمل على ضمان عودتنا إلى منازلنا والكف عن محاباة المحتل التركي وذلك من خلال صمته على سياسات تركيا في مناطقنا".

هذا وباشرت دولة الاحتلال التركي فعلياً بتطبيق مشروعها الاستيطاني في المناطق التي تحتلها من سوريا تنفيذاً لتصريحات المسؤولين الأتراك بترحيل مليون لاجئ سوري من أراضيها إلى المناطق المحتلة في كل من عفرين وجرابلس ومقاطعة كري سبي وسري كانيه، حيث وثقت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا في الـ 14 من الشهر الجاري إدخال 100 لاجئ إلى مقاطعة كري سبي المحتلة عبر البوابة الحدودية.

وحسب مصادر من مقاطعة كري سبي المحتلة فإن دولة الاحتلال التركي باشرت ببناء المستوطنات في الجهة الغربية من المقاطعة بعد الاستيلاء على ممتلكات المواطنين في تلك المنطقة.

وزار وفد من مقاطعة كوباني وأعيان مجلس الرقة خيمة جمع التواقيع في المخيم مساندةً منهم لمطالب المهجرين ودعماً لهم في التنديد بهذا المخطط.

وضم الوفد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بإقليم الفرات نهاد أحمد، والرئيسة المشتركة لمكتب الشؤون الإدارية، أمينة حسي، والرئاسة المشتركة لمكتب الطاقة، وليد جمعة، ووجيهي عشيرة البو عساف، مصطفى سليمان وحمد القراجة.

وبهذا الصدد، شدد الوجيه حمد القراجة على رفض كافة شعوب شمال وشرق سوريا لما يجري من إجرام ومخططات من قبل دولة الاحتلال التركي بهدف تهجير الأهالي من مناطقهم وتوطين اللاجئين السوريين فيها.

هذا وتسببت دولة الاحتلال التركي بتهجير أكثر من 100 ألف مواطن من مقاطعة كري سبي وريفها بعد احتلالها لها عقب عدوان غاشم شنته في الـ9 من شهر تشرين الأول عام 2019، يقطن منهم 6043 مهجر في مخيم كري سبي في ريف الرقة الشمالي، فيما يتوزع البقية على مناطق الرقة والطبقة وأريافهما، ويرى هؤلاء المهجرون في مشروع دولة الاحتلال التركي الاستيطاني تكريساً وتثبيتاً لاحتلالها للمنطقة وإطالة في آمد أزمة البلاد.

(د)

ANHA