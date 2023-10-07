المهجّرون في مخيم نوروز: الهجمات لن تثنينا عن المقاومة حتى تحرير مناطقنا

تجمّع العشرات من مهجّري سري كانيه وعفرين المحتلتين، القاطنين في مخيم نوروز شمال شرق مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، في ساحة المخيم، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام.

البيان قرئ من قبل الإداري في المخيم سعود الناصر، وسط رفع الحضور يافطات كُتب عليها "نرفض الهجمات التركية"، و"نرفض ممارسات الاحتلال التركي"، و"لا حياة بدون القائد"، و"9 أكتوبر يوم قتل الشعوب".

استنكر البيان في مستهله الهجمات التي تطال مناطق شمال وشرق سوريا ومنشآتها الحيوية والخدمية، مبيّناً أن ذلك سيزيد من معاناة أهالي المنطقة.

وأضاف: "قام الاحتلال باستهداف المخيمات على مرأى العالم لخلق حالة من الخوف والهلع"، وتابع البيان "يأتي هذا التصعيد من قبل دولة الاحتلال التركي رداً على الحراك الشعبي في مناطق شمال وشرق سوريا، لكننا نؤكد بأن الهجمات لن تثنينا عن المقاومة في سبيل ضمان حقوقنا المشروعة، والتي تتضمن تحرير مناطقنا المحتلة والعيش الحر الكريم".

وفي ختام البيان طالب المهجّرون بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا.

(ح ر/آ)

ANHA