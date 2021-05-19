المهباش: تم إلغاء القرار 119 بناء على مطالب الشعب الذي هو نواة الإدارة ومصدر قوتها

وأعلنت المجلس التنفيذي، أمس، عن عقد اجتماع طارئ لإعادة النظر في القرار 119 القاضي برفع أسعار المحروقات، وذلك بعد انتقادات الشعب في شمال وشرق سوريا ومطالبه بإلغاء القرار.

وعليه أصدرت الإدارة الذاتية، القرار رقم 123، القاضي بإلغاء القرار 119، بعد الاجتماع الطارئ للإدارة الذاتية الذي عقد صباح اليوم.

وفي هذا السياق، أدلى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبد حامد المهباش، بتصريح لوسائل الإعلام حول هذا الموضوع.

′الشعب هو نواة الإدارة ومصدر قوتها′

قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا "بما أن الادارة هي لإدارة الشعب وأن الشعب هو نواة الإدارة ومصدر قوة الإدارة، وللشعب الحق في إبداء آرائه بقرارات الإدارة، والإدارة تسمع وتحترم رأي الناس وتحترم رأي شعبها في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

′تم إلغاء قرار 119 بناء على انتقادات الشعب′

وأضاف في تصريحه "على اعتبار أن القرار الذي يحمل الرقم 119 لاقى نقدًا شعبيًّا في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فإن الادارة الذاتية أعادت النظر في القرار صباح هذا اليوم 19 من أيار، واعتبرت هذا القرار ملغى".

مضيفًا "سيتم اتخاذ قرار جديد وبلائحة سعرية جديدة تناسب وضع الشعب ووضع الناس، وسوف نأخذ آراء الشعب في إصدار القرار مستقبلًا".

'نأسف لما حدث يوم أمس′

وتطرق المهباش في تصريحه إلى المظاهرات التي خرجت أمس، احتجاجًا على القرار الذي قضى برفع أسعار المحروقات وقال "نأسف لما حدث أمس من أحداث، ونعزّي أهالي الضحايا الذين سقطوا في أحداث أمس الثلاثاء 18 أيار".

وأكد عبد حامد المهباش على حق الشعب في إبداء رأيه، ولكن وفق الطرق الديمقراطية والسلمية، ونوّه إلى ضرورة إعلام من يرغب بالاحتجاج الجهاتِ الأمنية لتأمين الحماية اللازمة لهم.

(د ج)

ANHA