المهباش: نظام أردوغان عدو لكل شعوب المنطقة

وجاءت تصريحات المهباش خلال اجتماع للهيئة الرئاسية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، في مقر المجلس بناحية عامودا شمال شرق سوريا.

ويحضر الاجتماع الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش وبيرفان خالد، ونواب الرئاسة المشتركة، والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس والرؤساء المشتركين لهيئات ومديريات ومكاتب المجلس.

وأوضح المهباش أن الهيئة الرئاسية عقدت عدّة اجتماعات جماهيرية في مناطق إقليم الجزيرة، لمناقشة التطورات الحاصلة في المنطقة، والعمل الإداري في الإقليم والواقع الإداري، وذكر أن الهيئة الرئاسية في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وضعت برنامجاً للمرحلة القادمة، منها أجراء لقاءات جماهيرية للاستماع إلى آراءهم ومشاكلهم.

القوى الحاكمة تهدف لإطالة الأزمة

وتطرق المهباش إلى الوضع السياسي، قائلاً "معظم دول الشرق الاوسط تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية نتيجة الأنظمة الحاكمة، وهناك دول لها اجندات وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، كسوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا ومصر، هدف تلك الدول هو تحقيق اهدافها ومخططاتها عبر إطالة عمر الأزمات".

وقلل المهباش من إمكانية إيجاد حل قريب للازمة السورية " حيث تعطلت كافة مرافق الحياة وتفاقم الوضع السياسي والاقتصادي وانهارت الليرة السورية".

لا حل قريب للأزمة السورية

وقال المهباش " لا نرى أي بوادر للحل في الأفق"، مضيفاً " كل من تدخل في الوضع السوري له أجندات".

الحكومة السورية هيأت الظروف للتدخل الخارجي

وحمل المهباش الحكومة السورية مسؤولية تدهور الوضع في سوريا " الحكومة السورية هيأت المناخ للتدخلات الخارجية، عبر تعنتها وعدم الإصغاء لمطالب الشعب".

ولفت المهباش إلى دور كل من تركيا وقطر في سوريا في الأزمة" أول من هاجم سوريا بداية الثورة السورية هما حمد بن جاسم وأردوغان".

تركيا تستغل شعب المنطقة

وتابع في ذات السياق "استغل النظام التركي الشعب السوري الذي نزح وابتز بهم الدول الأوربية وحول الشعب السوري إلى سلعة، وبعدها سلح النازحين وتدخل النظام التركي بشكل مباشر في سوريا واحتل عدّة مناطق في سوريا كجرابلس واعزاز والباب وعفرين وكري سبي وسري كانيه، وساهم في قتل الشعب السوري بأيادي سورية".

وأكد المهباش أن "نظام أردوغان عدو لكافة شعوب المنطقة من الكرد والعرب والسريان، ويستهدفهم بشكل يومي في مناطق شمال وشرق سوريا، ويهدف لتفكيك النسيج السوري والاجتماعي في سوريا ومناطق شمال وشرق سوريا، ويسعى لخلق فتنة عربية- كردية".

وجدد المهباش تأكيد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على ضرورة حل الأزمة السورية عبر الحوار، وأضاف " الادارة الذاتية رقم صعب وكلما حققت الادارة الذاتية النجاح ازداد الهجمات، كما حدث في 9 تشرين الاول 2019، حيث شن الاحتلال التركي هجمات وتم اغتصاب الارض".

وتابع المهباش "خسرنا جغرافياً إلا أننا لم نُكسر واستطعنا ردع العدوان التركي وإيقافه في مناطق معينة، أظهرنا للعالم أجمع بأننا الإدارة الذاتية هي ذاتية فعلياً والشعب يدير نفسه بنفسه".

(س آ- ب ح/أ ب)

ANHA