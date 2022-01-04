المحامون يراجعون نيابة بورصة وإدارة إمرالي للقاء القائد أوجلان

وراجع المحامون (فايق أوزغور أرول، وراضية أوزتورك، وريزان ساريجا، وجنكيز يوركلي)، النيابة العامة في بورصة وإدارة سجن إمرالي، للقاء موكلهم القائد عبد الله أوجلان في سجنه.

كانت سلطات الاحتلال التركي قد فرضت في الـ 29 من تشرين الثاني عام 2021 الماضي عقوبات جديدة بحق القائد، تقضي بمنع لقائه مع المحامين لمدة 6 أشهر، اعتباراً من 12 تشرين الأول الماضي، ومنعه من لقاء العائلة لمدة 3 أشهر اعتباراً من 18 آب الماضي.

تفرض سلطات الاحتلال عزلة مشددة على القائد أوجلان، حيث جرى آخر لقاء له مع محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار العام الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي ذي الحراسة المشددة، منذ عام 1999 إثر اعتقاله عبر مؤامرة دولية بدأت في 9 تشرين الأول من عام 1998 عند خروجه من سوريا.

(س ر)