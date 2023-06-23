المحامون والعوائل يتقدمون بطلبات جديدة للقاء معتقلي إمرالي

تقدم اليوم، كل من شقيق القائد عبد الله أوجلان، محمد أوجلان وموكله مظلوم دينج، وكذلك شقيق عمر خيري كونار، علي كونار، وشقيق هاميلي يلدرم، بولات يلدرم، وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة جتين، بطلب إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي، من أجل اللقاء بهم بمناسبة حلول عيد الأضحى.

كما تقدم محامو مكتب العصر الحقوقي (إبراهيم بيلمز، وراضية اوزتورك، وعمران أمكجي، وجنكيز يوركلي) بطلب إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي للقاء بموكليهم الأربعة في سجن إمرالي سيء الصيت.

وتفرض الدولة التركية عزلة مشددة على القائد ومعتقلين إمرالي الثلاث الآخرين، حيث لا ترد عنهم أي معلومات منذ 25 آذار 2021.

(س ر)