المغرب يعلن إحباط 366 ألف محاولة هجرة غير شرعية خلال 5 سنوات

أفادت معطيات لوزارة الداخلية المغربية بأن السلطات تمكنت، خلال السنوات الخمس الماضية، من إحباط حوالي 366 ألف محاولة للهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

وحسب المعطيات التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، من بينها أكثر من 70 ألف محاولة أحبطت العام الماضي، و25 ألف و519 محاولة خلال العام الجاري حتى شهر أيار.

وشملت عمليات الإنقاذ في عرض البحر نحو 90 ألف مهاجر خلال السنوات الخمس الماضية، حسب المصدر ذاته، منها ما مجموعه 12 ألفا و478 مهاجراً العام الماضي، و3150 إلى حدود الشهر الماضي من العام الجاري.

وفيما يخص تفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار بالمهاجرين، أوضح المصدر ذاته أن العدد بلغ 290 شبكة إجرامية العام الماضي، فيما تم تفكيك 117 شبكة حتى نهاية أيار من العام الجاري، ما يرفع العدد الإجمالي للشبكات التي تم تفكيكها خلال السنوات الخمس الماضية إلى 1500.

ويعد المغرب ممراً تقليدياً للهجرة غير النظامية، سواء عبر البحر الأبيض المتوسط، أو جيبي سبتة ومليلية شمالاً، أو عبر المحيط الأطلسي جنوباً باتجاه جزر الكناري.

وازدادت في السنوات الأخيرة محاولات المهاجرين عبور الطريق الأخير، بعد تشدد السلطات في التصدي للهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.

ويشتهر المحيط الأطلسي بتياراته القوية التي تجعل محاولات عبور كهذه بغاية الخطورة.

كما تكررت حوادث غرق قوارب للمهاجرين في الفترة الأخيرة على السواحل التونسية الإيطالية، حيث قالت المنظمة الدولية للهجرة، السبت الماضي، نقلاً عن أربعة ناجين، إن 37 مهاجراً فقدوا بعد غرق قاربهم بين تونس وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وتحدث محاولات العبور غالباً في قوارب مكتظة بالناس، مثل القوارب المطاطية أو المصنوعة بشكل عشوائي، تفتقر إلى الجودة وتتم قيادتها من قبل عصابات إجرامية ومهربي البشر، ما يجعل الرحلة محفوفة بالمخاطر ونسبة الوصول ضئيلة.

وتعد الهجرة أحد أدوات الحرب الخاصة ضد الشعوب، فهي تؤدي إلى إفراغ البلاد من مواردها البشرية خاصة الفئة الشابة وإفراغ المجتمع من قيمه والمواطنين من شعورهم الوطني.

(د ع)