المغرب يعلن عن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال

في حصيلة غير نهائية للزلزال الذي ضرب المغرب، بلغ عدد الوفيات التي خلفها الزلزال المدمر 2497 شخصاً، و2476 جريحاً، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين.

وأتى ذلك، فيما يسابق رجال الإنقاذ المغاربة الزمن بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال.

وتقرّر تعليق الدراسة في 42 دائرة في الأقاليم التي ضربها الزلزال اعتباراً من الإثنين، وفق ما أعلنت وزارة التربية الوطنية الأحد.

إضافة إلى الحصيلة البشرية والدمار، أثار الزلزال خشية على مصير مواقع تاريخية خصوصاً في مراكش حيث تعرضت المدينة القديمة ومواقعها المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى أضرار بسبب الزلزال.

يشار إلى أن المغرب غير معتاد عموماً على الزلازل المدمرة. واعتبر هذا الزلزال الأعنف "استثنائياً" نظراً إلى بؤرته الواقعة في قلب جبال الأطلس الكبير. زيادة على أن الرقعة الجغرافية المنكوبة شاسعة.

والزلزال الذي وقع بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني هو الأقوى على الإطلاق بما يتمّ قياسه في المغرب.

(م ش)