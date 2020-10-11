المغرب تتخلص من سطوة تركيا الاقتصادية

وأكد الصحفي المغربي يونس دافقير أن تركيا تحن إلى الماضي التوسعي العثماني، ولا تتوانى عن خدمة مصالحها ولو على حساب شركائها، وهي تخرج بذلك عن قواعد "الانصاف نحو الهيمنة والسيطرة".

وأشار دافقير خلال تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن تحرك المغرب لإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، نبع من رغبة المملكة في التصدي لاستهداف أنقرة السيادة الاقتصادية للمغرب، وكبح "الشهية التوسعية التركية" حتى لا تطال مجالات أخرى.

يشار إلى أن المغرب استطاعت تعديل اتفاقية التبادل الحر بعد أشهر من الضغط، وصادق مجلس الحكومة في الرباط الخميس الماضي على تعديل الاتفاقية التي استغلها الجانب التركي في إغراق السوق المغربية بالمنتجات التركية التي ألحقت ضررًا كبيرًا بالإنتاج المحلي.

ودخلت اتفاقية التبادل الحر بين تركيا والمغرب حيز التنفيذ عام 2006، تكبد على إثرها الاقتصاد المغربي –بحسب الحكومة المغربية- بمليار دولار سنويًّا.

(س ر)