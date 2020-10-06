المفوضية الأوروبية: تركيا تبتعد عن التكتل وتراجعت عن الديمقراطية بشكل خطير

وقالت المفوضية الأوروبية، في تقرير سنوي أصدرته اليوم الثلاثاء حول سياسة التوسع للاتحاد: "تواصل تركيا الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي بتراجعها الخطير في المجالات مثل الديمقراطية وهيمنة القانون والحقوق الأساسية واستقلال النظام القضائي".

وأكدت أن "المفاوضات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي دخلت عملياً في مأزق، ولا يمكن النظر في أي فصول جديدة".

وألقت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اللوم في تدهور الأوضاع في مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزي، على "الإفراط" في مركزية السلطة الرئاسية، وقالت إن الحكومة تعرض تركيا أيضاً "لتغييرات سريعة في معنويات المستثمرين".

وأضافت المفوضية الأوروبية: "استمر التراجع الخطير الذي لوحظ في تركيا منذ محاولة الانقلاب عام 2016".

(ي ح)