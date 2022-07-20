المفوضية الأوروبية: روسيا تستخدم الغاز كسلاح ويجب أن نستعد لتوقف كامل

اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين روسيا، الأربعاء، باستخدام الغاز "سلاحاً" ضد الاتحاد الأوروبي بخفضها الإمدادات بشكل جذري، داعية الدول السبع والعشرين الأعضاء إلى الاستعداد لتوقف كامل.

وأضافت عند تقديمها خطة المفوضية لخفض استهلاك الغاز في دول الاتحاد "روسيا تمارس ابتزازاً وتستخدم الغاز سلاحاً. وفي حال حصول انقطاع كبير لا بل كامل في إمدادات الغاز الروسية يحب أن تكون أوروبا مستعدة".

وفي السادس من تموز الحالي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى وضع خطط طارئة للتحضير لقطع الغاز الروسي بشكل كامل في إطار العقوبات بسبب حرب الكرملين في أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بالفعل، تضمنت إمدادات الطاقة، ويسعى للاستغناء بالكامل عن الشحنات القادمة من روسيا.

لكن رئيسة المفوضية الأوروبية قالت إنه قبل ذلك يجب على الاتحاد أن يكون جاهزاً لأي اضطرابات في الإمدادات القادمة من موسكو.

وقالت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "نحتاج للاستعداد لمزيد من انقطاع إمدادات الغاز، بل وحتى انقطاع إمدادات الغاز الروسي بشكل كامل".

وسيضع الاتحاد الأوروبي خططاً طارئة يوم الأربعاء للحد من استخدام الغاز بعد أن حذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن الإمدادات الروسية المرسلة عبر أكبر خط أنابيب إلى أوروبا، نورد ستريم 1، معرضة لخطر التقليص.

ومن المقرر استئناف عمليات التسليم عبر خط الأنابيب، الذي يمثل أكثر من ثلث صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس بعد توقف دام 10 أيام للصيانة السنوية.

(م ش)