المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية تلتقي بالرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية

وضم الوفد الزائر كلاً من نائبة رئيس المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية نادين منزا, راعي الكنيسة الإنجيلية في ولاية تينيسي ناشفيل، ستيف برغر.

واستقبل الوفد الزائر كلاً من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بيريفان خالد، وعبد حامد المهباش.

وفي هذه الأثناء يعقد الوفد الزائر اجتماعا مع الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإدارة شمال وشرق سوريا.

ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعا منفصل آخر مع المجلس العام لإدارة شمال وشرق سوريا، وسينتهي ببيان يفصح من خلاله الوفد عن الغرض من زيارته لمناطق شمال وشرق سوريا.

يتبع...

(أ ك/م)

ANHA