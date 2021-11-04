المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تعلن فتح باب الترشح للرئاسة الأحد المقبل

وقالت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، أنها ستفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، الأحد المقبل، بعد استجابة البرلمان للتعديلات التي طلبتها المفوضية على قوانين الانتخاب.

وقال رئيس المفوضية عماد السايح، إن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرين من مجلس النواب، قابلان للتطبيق، مضيفاً أنه استجاب للتعديلات الفنية التي طلبتها المفوضية عليهما.

وأضاف السايح، في تصريح نقله المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، أن "البلاد ستكون دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية، والفائز هو من يحصل على 50% + 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، ويُلجأ للجولة الثانية إذا لم يتحصّل أي مرشح على هذه النسبة"، وفق ما نقلته شبكة العربية.

وأنهت المفوضية هذا الأسبوع، توزيع بطاقات الناخبين على كافة المكاتب الانتخابية بكل المدن الليبية، في انتظار تسلم المواد الحسّاسة الخاصة بالانتخابات، كما نشرت على موقعها نماذج قوائم التزكية للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي اشترطتها القوانين الانتخابية، باعتبارها أحد المستندات المطلوبة للترشح.

وأبدت عدة شخصيات بارزة رغبتها في الترشح للرئاسيات، أهمها قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، من شرق البلاد، الذي تخلّى منذ أكثر من شهر عن منصبه لصالح رئيس الأركان الفريق عبد الرزاق الناظوري للتفرغ للحملة الانتخابية، وكذلك وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا من غرب ليبيا الذي بدأ مبكراً في الحشد شعبياً وإعلاميّاً لخوض غمار المنافسة، بينما لا تزال مشاركة مرشح النظام السابق هو سيف الإسلام القذافي ورئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة غير مؤكدة.

(د ع)