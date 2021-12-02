المفوضية العليا للانتخابات الليبية: الإحصائية النهائية لتوزيع بطاقات الناخبين بلغت 86%

وقالت المفوضية، في بيان، إنه تم توزيع مليونين و465 ألفًا و648 بطاقة ناخب في مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية في مختلف مناطق البلاد، بحسب شبكة "العين الإخبارية".

وأضافت المفوضية: "بلغ عدد الرجال الذين حصلوا على البطاقة مليوناً و433 ألفاً و517 شخصاً، والنساء مليوناً و32 ألفاً و131 امرأة، وذلك حتى نهاية يوم الأربعاء وهو اليوم الأخير لتسليم البطاقات، بعدما مددت المفوضية العليا الموعد النهائي الذي كان مقرراً الأحد الماضي".

وفي وقت سابق، أكدت المفوضية أن البطاقة الانتخابية تحفظ هذا الحق في كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، فبوجود QR تصبح هذه البطاقة دائمة ومتضمنة لكل معلومات الناخب الشخصية.

وأوضحت أنه "بدون البطاقة لن يستطيع شخص المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 كانون أول/ ديسمبر المقبل".

وكان إجمالي عدد المسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج (2,865,624) ناخباً من بينهم (1,628,305) من الرجال، و(1,237,319) من النساء.

من جانبه، قال مسؤول تسجيل الناخبين بالمفوضية العليا للانتخابات عبد الباسط النفاتي إن المفوضية تعمل على إصدار سجل نهائي للناخبين سينشر في وقت لاحق.

وأضاف النفاتي في تصريحات صحفية، أن عدد البطاقات التي لم يتسلمها الناخبون من المفوضية بلع 388.264 بطاقة واسترجعناها جميعها لاستبعادها من منظومة الناخبين.

يأتي هذا فيما أعلنت المفوضية أن إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية بلغ 3444 مرشحاً ومرشحة حتى أمس الأربعاء.

وحسب إحصائية المفوضية، فقد تصدَّرت الدائرة الثالثة والتي تقع شرق البلاد، قائمة الإقبال على تقديم أوراق الترشُّح بواقع 664 مرشحاً، فيما جاءت الدائرة الثانية عشرة في ذيل قائمة بواقع 139 مرشحاً.

ولا تزال عملية تلقي طلبات الترشُّح في الانتخابات البرلمانية مستمرة في البلاد منذ الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

(ل د)