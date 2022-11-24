طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إيران بوقف الاستخدام "غير الضروري" للقوة ضدّ المتظاهرين، خلال اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الخميس.

وقال: "مما استطعنا جمعه، تمّ حتى الآن اعتقال نحو 14 ألف شخص، بينهم أطفال، في سياق الاحتجاجات. هذا رقم صادم"، مضيفاً: "يجب وضع حدّ للاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، الأساليب القديمة وعقلية الحصانة لدى من يمارسون السلطة ببساطة لا تنجح في الواقع، هي فقط تجعل الوضع أسوأ".

وأدى قمع المظاهرات إلى فقدان ما لا يقل عن 416 شخصاً لحياتهم بينهم 51 طفلاً، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقراً. واعتقل آلاف المتظاهرين السلميين بينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، حسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

(م ش)