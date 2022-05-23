المئات يودعون جثمان الشخصية الوطنية محمد جلبي في مكان اغتياله في السليمانية

يجتمع المئات منذ صباح اليوم الإثنين، في حي بختيار في مدينة السليمانية؛ لحضور مراسم الشخصية الوطنية محمد زكي جلبي الذي تعرض لعملية اغتيال نفذتها أجهزة الاستخبارات التركية النشطة في جنوب كردستان بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني من أمام مطعمه في الـ17 من أيار/مايو الجاري، حيث أصيب واستشهد متأثراً بجراحه بعد يوم واحدٍ من العملية في مشفى شار بمدينة السليمانية.

وحضرت المراسم عائلة جلبي القادمة من شمال كردستان إلى جانب أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطية ووفود سياسية وشخصيات وطنية.

وتنظم جمعية عمال ميزوبوتاميا المراسم التي تقام أمام مطعم محمد جلبي، فيما من المقرر أن يسير المشيّعون حتى جامع الحاج علي في الحيّ.

هذا وسينقل جثمان محمد زكي جلبي اليوم الإثنين؛ إلى ولاية وان في شمال كردستان؛ ليوارى الثرى هناك.

وكانت جمعية عمال ميزوبوتاميا قد دعت أهالي السليمانية وشمال كردستان للانضمام إلى مراسم تشييع جنازة رفيقهم محمد زكي جلبي، وقالت: "نأمل أن تشاركوا في مراسم رفيقنا كموقف وطني ضد هجمات الدولة التركية. انضمامكم سيكون موقفاً قوياً ضد المحتلين والعملاء".

ودعت ممثلية حزب الشعوب الديمقراطي في جنوب كردستان، الاتحاد الوطني الكردستاني لفتح تحقيق شامل حول اغتيال الوطني محمد زكي جلبي وتقديمهم إلى العدالة.

(ز س/د)

ANHA