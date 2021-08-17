المئات يودعون جثمان الشهيد أحمد الى مثواه الأخير في مزار الشهيد رستم جودي

واستلم المئات من أهالي الدرباسية جثمان الشهيد أحمد حسو، الذي استشهد اثناء أداء مهامه العسكرية في بلدة السيكر من مجلس عوائل الشهداء في الناحية.

وأقيمت المراسم في مزار الشهيد رستم جودي بقرية بركفري، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت، ألقت بعدها العضوة في مجلس عوائل الشهداء ياسمين تحلو كلمة تمنّت فيها الصبر والسلوان لعائلة الشهيد أحمد وعاهدت بالسير على خطى الشهيد أحمد حتى تحقيق أهدافه.

وألقيت كلمة باسم عائلة الشهيد أحمد من قبل شقيقه جكر خوين حسو قال فيها:" إن الشهيد أحمد استشهد دفاعاً عن أرضه وسار على خطى رفاقه الشهداء. نحن كعائلته سنبقى مستمرين على دربه حتى تحقيق أهدافه.

وتمنى شقيق الشهيد أحمد جكر خوين وتحقيق الوحدة الكردية وتابع قائلاً:" يجب أن يتحد الشعب الكردي صفاً واحداً وأن نقاتل معاً ضد أعداء الشعب الكردي الذين يحاولون طمس هوية وتاريخ الشعب الكردي "

ومن ثم قرئت وثيقة الشهادة من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء هوجين حيرس وسلمت لذويه.

وبعدها وُري جثمان الشهيد أحمد حسو إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهيد رستم جودي

(أح/سـ)

ANHA