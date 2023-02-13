المئات يتظاهرون تنديداً بحصار حكومة دمشق ومنعها دخول المساعدات إلى الشهباء

انطلقت المظاهرة قبل قليل من دوار ناحية الأحداث التابعة للمقاطعة؛ بمشاركة المئات من مهجّري عفرين وأهالي الشهباء؛ للتنديد بالحصار الجائر المفروض على المقاطعة من قبل قوات حكومة دمشق، ومنعها دخول المساعدات إلى الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

وتتجه المظاهرة صوب حاجز قوات حكومة دمشق المتمركز بمدخل مقاطعة الشهباء في ناحية الأحداث، وسط ترديد الشعارات التي تندد بالحصار وتندد بالصمت الدولي؛ إزاء ممارسات حكومة دمشق الممنهجة بحق الأهالي.

وحمل المشاركون يافطات كتبت عليها "دمشق تمنع مساعدة الشعب المنكوب في الشيخ مقصود والشهباء"، "لا لتسيس الأعمال الإنسانية"، "أين أنتم المنظمات الإنسانية والدول الديمقراطية"، "سياسة الحصار تزيد من الكارثة الإنسانية على الشعب"، "نطالب تدخلاً دولياً لفتح المعابر لإدخال المساعدات للشعب"، "حكومة دمشق تحاصر الشعب السوري في سوريا".

ومن المقرر أن يتم الإدلاء ببيان إلى الرأي العام، لدى وصول المتظاهرين إلى حاجز قوات حكومة دمشق.

(ج س/م)