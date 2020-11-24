المئات يتظاهرون رفضاً لإرسال قوات عراقية إلى شنكال

التظاهرة شارك فيها المئات من الأهالي تحت شعار "فلتمت الخيانة ويحيا الاتحاد" تنديدًا بإرسال حكومة بغداد 10 آلاف جندي إلى شنكال.

ووقف المتظاهرون عند جسر المفتي رافعين أعلام قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي، واتجهوا نحو مركز الخابور للثقافة والفن في الحي مع ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة شنكال، وتندد بإرسال الجيش العراقي إلى المنطقة.

وعند وصولهم إلى أمام مركز الثقافة والفن وقف المتظاهرون دقيقة صمت، تلتها كلمة للإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة الحسكة، مصطفى أحمد، وقال فيها: "نحن هنا من أجل إيصال صوتنا إلى جميع العالم، لنقول فلتحيا مقاومة شنكال وأخوة الشعوب ضد الفاشية والدكتاتورية، ومن ضمنها سياسة إقليم كردستان العراق المخزية، بصدد اتفاقاتها مع الدولة الفاشية التركية ".

وأضاف أحمد "وفق جميع قوانين العالم، فإن من حق أية قوة أن تحمي مجتمعها وشعبها بنفسها، والسياسات التي تمارسها الدول القوموية، اليوم، بالاتفاق مع الموالين للحزب الديمقراطي الكردستاني هدفها ضرب المشروع الديمقراطي وإرادة الشعوب".

ولفت أحمد في نهاية كلمته إلى أن "هذه السياسات لن تنتصر، فأين كانوا هم عندما اختطفت النساء، وقُتل الأطفال، وبكى الشيوخ، نحن كنا وما زلنا مع شنكال إدارةً وشعبًا وسوف نستمر في ذلك".

وانتهت التظاهرة بالشعارات التي تحيي وحدة الصف الكردي وتندد بما يجري في شنكال.

(ه إ/هـ ن)

ANHA