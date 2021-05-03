المئات يتظاهرون في كوباني: كوباني وحزب الشعوب الديمقراطي واحد

وانطلقت المظاهرة التي نظمت من قبل مجلس مقاطعة كوباني من ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني وصولاً إلى ساحة الشهيد عكيد وسط ترديد الشعارات المنددة بجرائم وسياسة تركيا الفاشية بحق المناطق الكردستانية وشعوب المنطقة.

وحمل المشاركون خلال المظاهرة لافتات كتب عليها "سيفشل المتآمرون وستنتصر الإرادة الحرة"، "كوباني وحزب الشعوب الديمقراطي واحد، الموت لداعش الموت لحزب العدالة والتنمية"، "بروح مقاومة غاري، حتماً سيكون النصر حليف الكريلا، نسور زاغروس ومعركة الخابور".

وعند الوصول إلى ساحة الشهيد عكيد وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء.

وألقى نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني فرحان كوباني كلمة قال فيها "اليوم الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالكرد يتخذون قرارات بحقنا ونحن نقول لهم أن هذه القرارات ليست في محلها وهي تخدم مصالح الفاشية وأننا مستمرون في المقاومة لمواجهة تلك القرارات الخاطئة".

وعن هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع نوه فرحان إلى أنه "بفضل مقاومة الكريلا أفشلت كل مخططات الاحتلال وتنتصر مقاومة الشعب الكردي في كل مرة"، مشيراً إلى مواصلة النضال وتنظيم الفعاليات لمساندة مقاومة الكريلا.

وتطرق فرحان عبر كلمته إلى قضية محاكمة كوباني قائلاً "هؤلاء الذين ساندوا مقاومة كوباني ضد إرهاب داعش يحاكمون الآن لأنهم لم يدعموا الإرهاب ودعموا أهل كوباني، وهذا لأن دولة الاحتلال التركي تريد كسر إرادة شعبنا".

واستنكر تلك المحاكمة التي وصفها "باللاعدالة واللاقانونية على أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية"، مؤكداً مواصلة النضال والمقاومة حتى النصر بفضل فكر القائد عبدالله أوجلان.

وناشد فرحان في ختام كلمته كافة الديمقراطيين الوقوف بوجه "الفاشية لتحقيق مشروع الأمة الديمقراطية والوقوف بوجه المحكمة التي سميت باسم محاكمة كوباني اللاقانونية".

(م ع/م)

ANHA