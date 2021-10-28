المئات يتظاهرون في كركي لكي والدرباسية تنديداً بالهجمات التركية والصمت الدولي

وخرج اليوم المئات من أهالي ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، في مظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهدافه المدنيين، وتهديدات دولة الاحتلال التركي المستمرة، مطالبين بفرض حظر جوي على المنطقة.

وتحولت المظاهرة إلى وقفة احتجاجية في ساحة "الشهيد غمكين"، بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ليتحدث بعدها الرئيس المشترك لمجلس ناحية الدرباسية رستم بكر، قائلًا "الاحتلال التركي يستهدف المدنيين في شمال وشرق سوريا، دون تمييز؛ بهدف ضرب أمن واستقرار المنطقة وبث القلق والخوف وتهجير أهلها، بالإضافة إلى ضرب الانتصارات والإنجازات والمكتسبات التي حققتها شعوب المنطقة، وعلى رأسها مدينة الصمود والمقاومة كوباني، التي كانت نقطة الفصل في دحر مرتزقة داعش الذين تدعمهم تركيا".

وبيّن بكر أن تهديدات دولة الاحتلال التركي وهجماتها المستمرة على المنطقة هي تصدير لأزماتها الداخلية، وتهرُّب حزب العدالة والتنمية من مواجهة الشعب التركي الذي تشهد بلاده انهيارًا اقتصاديًّا جراء ما يرتكبه أردوغان.

وانتقد رستم صمت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أمام ما يقدم عليه الاحتلال التركي، قائلًا "لم نرَ أي رد فعل للقوى الضامنة التي اتفقت مع الاحتلال التركي بوقف إطلاق النار، قوات سوريا الديمقراطية ملتزمة بالاتفاق، الاحتلال التركي يخرق الاتفاق، وعلى الدول الضامنة القيام بعملها ووقف جرائم الاحتلال التركي".

وطالب رستم بكر في ختام حديثه القوى الفاعلة في سوريا بفرض حظر جوي على المنطقة، مؤكدًا أن شعوب شمال وشرق سوريا ستقاوم وتناضل من أجل أرضها وقضيتها والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بدماء شهدائها.

أهالي كركي لكي يستنكرون انتهاكات الاحتلال التركي

وبدورهم استنكر أهالي ناحية كركي لكي هجمات الاحتلال التركي على المنطقة خلال تظاهرة، حيث ألقت عضوة مؤتمر ستار، ناريشان بركات، كلمة قالت فيها "يمارس الاحتلال التركي انتهاكات مستمرة بحق شعبنا في شمال وشرق سوريا؛ بهدف نشر الذعر والخوف بين الأهالي والقضاء على فكر الأمة الديمقراطية والتعايش المشترك لدينا، إلا أن إرادتنا ستقوى وسنكافح من أجل حقوقنا لنفشل مخططات الدولة التركية".

واختتمت حديثها بالقول "نجدد عهدنا بالدفاع عن شعبنا وكسر المخططات الدولية على مناطقنا وسنكون سندًا لقواتنا في مواجهة الاحتلال التركي".

وانتهت المظاهرة بالشعارات التي تندد بالاحتلال التركي.

(كروب/ ف)

ANHA