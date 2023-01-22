المئات يتطوعون لمساعدة فرق الإنقاذ ويتبرعون بالدم في الشيخ مقصود

منذ صباح اليوم تواصل فرق الإنقاذ والطواقم الطبية المتواجدة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية العمل على انتشال ضحايا انهيار مبنى في حي الشيخ مقصود.

ووصلت الحصيلة الكلية الرسمية الصادرة عن المجلس العام إلى 17 مواطناً انتشلوا من تحت الأنقاض 15منهم فقدوا حياتهم إلى جانب جريحين اثنين.

المئات من المواطنين شاركوا في عمليات الإجلاء بشكل طوعي إلى جانب توجههم إلى مشفى الشهيد خالد فجر لإسعاف الجرحى و التبرع بالدم لوضعه في خدمة الطواقم الطبية في حال انتشال ناجين من كارثة الانهيار.

المواطن علي إبراهيم حمولينو قال في لقاء لوكالتنا أثناء تبرعه بالدم إن هذا العمل هو أقل واجب يقع على عاتقه لخدمة أبناء حيه ومساندتهم لتجاوز هذه الأيام السوداء.

وتابع "فور سماعي نبأ سقوط المبنى وانهياره تركت عملي وتوجهت إلى المشفى لأساعد في إسعاف المدنيين الذين يتم إجلاؤهم من تحت الأنقاض والتبرع بالدم من أجلهم".

ANHA