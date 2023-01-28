المئات يشيّعون جثمان مقاتل قسد عبد الرحمن العبيد في الرقة

شارك اليوم السبت، في مراسم التشييع قياديين في قوات سوريا الديمقراطية ومجلس عوائل الشهداء وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة، وأعضاء من المؤسسات المدنية في الرقة وريفها.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاه عرض عسكري قدمه مقاتلو مجلس الرقة العسكري، ألقى بعدها عضو مجلس الرقة العسكري، رياض الخلف، كلمة ترحم في مستهلها الشهداء، وقال "الشهيد عبد الرحمن قدم روحه في ريف دير الزور دفاعاً عن وطنه، وهذا دليل على تلاحم وتكاتف أهالي شمال وشرق سوريا".

وأضاف "نعاهد الشهيد عبد الرحمن وكل الشهداء بالسير على طريق الحرية والكرامة الذي سلكوه وسنكمل مسيرتهم حتى تحقيق النصر".

ألقت بعدها عضوة مجلس المرأة السورية في شمال وشرق سوريا، فيروز خليل، كلمة قالت فيها "تحية لكل شهيد قدم روحه في سبيل وطنه وفي سبيل أخوة الشعوب. نقول لكل الشهداء نحن مستمرون بالسير على طريقكم الذي سرتم فيه من أجل أن يبقى وطننا ومدننا بأمان واستقرار".

وقرأت بعدها عضوة مجلس عوائل الشهداء زهرة الأحمد، وثيقة الشهيد وجرى تسليمها إلى ذويه.

وفي ختام المراسم حمل رفاق الشهيد جثمانه ليواري الثرى في مزار الشهداء بقرية الحكومة بريف الرقة الشمالي، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

(م خ/خ)

ANHA