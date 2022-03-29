المئات يشيعون الشهيد سرحد تولهلدان بمراسم غيابية

وحضر المراسم حشد من أهالي ناحية عامودا وريفها، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية، حركة المجتمع الديمقراطي، الادارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، مؤتمر ستار، قوى الأمن الداخلي، والمجلس العسكري للناحية، وحركة الشبيبة الثورية السورية.

وكان المقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي (HPG)، سرحد تولهلدان، الاسم الحقيقي (نهيّت سعدا)، قد استشهد في الـ 26 من آذار/ مارس عام 2021 بمنطقة آفاشين التابعة لمناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان).

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً على أرواح الشهداء، ألقى بعدها عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، زيور علي، كلمة قدم فيها العزاء لذوي الشهيد، وقال: "الوعد الذي قطعناه للقائد عبد الله أوجلان بأننا سنكمل الدرب على خطاه وخطا شهدائنا"، مضيفاً: "جميعنا جاهزون للمقاومة حتى النصر".

كما ألقى عضو المجلس العسكري لناحية عامودا، كوران عامودا، كلمة استذكر فيها الشهيد عكيد (معصوم قورقماز)، وأشار إلى أن الشهيد سرحد "حارب العدو بسلاحه الصغير وقلبه الكبير ليرفع الظلم عن شعبه المضطهد".

فيما لفت الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، كنعان بركات، إلى ضرورة المقاومة في وجه الاحتلال التركي الذي يتنكر للوجود الكردي، وأكد أن المقاومة ستحقق النصر.

من جانبها أشادت عضوة مؤتمر ستار، مرة زورو، بفلسفة القائد أوجلان ونضال الشهيد عكيد، وقالت:" ما نعيشه اليوم هو بفضلهم، ويجب أن نرفع أصواتنا عالية للوصول إلى الحرية، ووجودنا يكون بفلسفتنا وشهدائنا وثقافتنا".

ليتم بعدها تسليم وثيقة الشهيد سرحد تولهلدان إلى ذويه، وسط الشعارات التي تمجد الشهادة والشهداء.

(س ر)

ANHA