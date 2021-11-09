المئات يشاركون في مراسم تشييع شهيدين في الحسكة

وشارك، اليوم، المئات من مكونات مدينة الحسكة في مراسم تشييع جثمان الشهيدين رضوان عيسى من قوى الأمن الداخلي، وثامر خلف من قوات الحماية الذاتية، اللذان استشهدا أثناء تأديتهما واجبهما العسكري، خلال الأسبوع الجاري.

واستلم المشيعون جثماني الشهيدين من أمام مجلس عوائل الشهداء، وانطلقوا بموكب مهيب من السيارات والحافلات التي زيّنت بصور الشهيدين وأعلام قوى الأمن الداخلي وقوات الحماية الذاتية، باتجاه مزار الشهداء في قرية الداوودية.

وعند وصول الموكب إلى المزار، حمل ذوو ورفاق الشهيدين نعشيهما على الأكتاف، دخل المشيعون إلى المزار، مع أسر ورفاق الشهداء من المقاتلين، حاملين نعشيهما على الأكتاف، وسط شعارات تمجّد الشهداء، وتتعهد بالانتقام.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تزامنت مع تقديم عرض عسكري، من قبل مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي وقوات الحماية الذاتية، ثم ألقى العضو في العلاقات العسكرية، عبد الساير، كلمة قدّم فيها العزاء لذوي الشهيدين، متمنياً لهم الصبر والسلوان.

وأشار الساير إلى أن هؤلاء الشهداء هم شهداء الحرية وأخوة الشعوب، وأنهم المدافعون عن الشرف، وقاتلوا المجموعات المرتزقة المدعومة من قبل الاحتلال التركي، ونالوا مرتبة الشهادة دفاعاً عن كل شبر من الأرض التي رويت بدماء الشهداء في شمال وشرق سوريا".

معاهداً في نهاية حديثه، على البقاء أوفياء لدماء الشهداء الطاهرة، والسير على أيدلوجية القائد عبد الله أوجلان وعلى خطا الشهداء حتى تحقيق أهدافهم، في الوصول إلى سوريا ديمقراطية.

ومن جهته بيّن عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، بدري حوالة، أن الشهداء حوّلوا أجسادهم إلى جسور لعبور شعوب المنطقة إلى بر الأمان.

فيما أكدت الرئيسة المشتركة لمجالس منطقة الحسكة، كافية محمود، أن الشهيدين انضما إلى قافلة الشهداء الذين جعلوا ثورة شمال وشرق سوريا مميزة، وقالت: "إن شمال وشرق سوريا كانت الثورة المميزة بقيادة المرأة والشهداء، وإن مقاومة النساء أصبحت فخراً لكل نساء العالم".

واختتمت المراسم؛ بقراءة عضوة مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، روجدا أحمد، وثيقتي الشهيدين وتسليمها إلى ذويهما، ليواريا بعدها جثمانهما الثرى في المزار.

(بـ ر/ أم)

ANHA