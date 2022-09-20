حضر المئات من أهالي مقاطعة كوباني مساء اليوم الثلاثاء؛ إلى قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن وحضروا العرض الأول لفيلم "كوباني".

ويجسّد الفيلم الأحداث التاريخية لمعركة كوباني الشهيرة ضد داعش بين عامي 2014 و 2015 والتي تلقت فيها داعش هزيمتها الأولى أثناء تمددها في سوريا والعراق.

الفيلم من إخراج أوزلم ياشار استناداً إلى رواية الكاتبة مديا دوز وعمل على إنتاجه كومين فلم روج آفا وحركة الثقافة والفن(TEV-ÇAND) عام 2021؛ ويصل طول الفيلم إلى ساعتين و30 دقيقة؛ وصوّرت أحداثه في مناطق مختلفة من مقاطعة كوباني التي شهدت معارك حقيقية قبل أعوام ضد داعش.

وعلقت صورة المواطنة الكردية مهسا أميني في قاعة العرض، والتي فقدت حياتها جراء جريمة وحشية للسلطات الإيرانية ضد المواطنة التي تبلغ من العمر 22 عاماً وتنحدر من شرق كردستان، حيث لاقت الجريمة تنديداً دولياً كبيراً.

هذا وسيعرض الفيلم على شاشة كبيرة خلال 6 أيام متتالية أخرى حيث أعلن كومين فيلم روج آفا أن الفيلم سيعرض من 20 أيلول حتى 26 أيلول الجاري عند الساعة 19:00 من كل يوم في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني.

ونشر المقطع الدعائي لفيلم كوباني في 13 من أيلول/سبتمبر الجاري؛ في الذكرى السنوية لاستشهاد الثوري والسينمائي، مازدك أرارات (عمر باغجي)، الذي شارك في انتاج الفيلم.

(ز س/سـ)

ANHA