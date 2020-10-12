المئات يقدمون واجب العزاء لذوي مناضليْن في الشهباء

بترديد شعارات "تحيا مقاومة السجون" توافد المئات من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء إلى حديقة ناحية أحداث في مقاطعة الشهباء لتقديم واجب العزاء لذوي المناضليْن محمد أمير رشيد الاسم الحركي سيد رضا، الذي استشهد في سجن آلبستان في محافظة مرعش، وذلك في 3 تشرين الأول الجاري، والشهيد نضال هاشم الاسم الحركي خبات الذي استشهد في 22 حزيران من عام 1999 في شالادز.

وزُينت خيمة العزاء بصور الشهداء وأكاليل الورود وأعلام وحدات حماية الشعب، وبدأت مراسم العزاء بدقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل شازيا إبراهيم " في البداية أقدم التعازي لذوي الشهيدين سيد رضا، خبات وجميع الشعب المقاوم، فيجب علينا أن نكون على خطا شهداء الكرامة وخطا القائد عبد الله أوجلان".

وكلمة باسم مجلس ناحية أحداث من قبل إدريس شيخو " مقاومة السجون التي بدأ بها مظلوم دوغان هي مقاومة الحياة، التي كسرت ذلك الخوف الذي كان في قلوب الكرد ويمنعهم من مطالبتهم بحقهم، الشهداء هم شهداء الحق ويفدون بأرواحهم من أجل شعبهم".

وكلمة باسم مؤتمر ستار من قبل أمل محمد " سنحطم المؤامرات ضد الكرد ونحطم أحلام الدولة العثمانية، إن جميع الدول تتقرب من الكرد بعد معرفتهم حقيقة الكرد النضالية، ونحن لن نسمح بتحقيق حلم الدولة التركية الفاشية بتأسيس حكم عثماني على حساب حياة الكرد".

ثم قرئت وثيقة الشهيدين من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء روني محمد، ثم سلمت الوثيقة لذويهما.

وانتهت المراسم بترديد شعارات التي تحيّ الشهداء ومقاومة السجون.

(ل ش/سـ)

ANHA