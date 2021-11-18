المئات يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد قنديل زاب

بترديد الهتافات التي تحيي الشهداء، وسط زغاريد الأمهات، توافد المئات من أهالي ناحية عامودا إلى قرية سنجق سعدون جنوب الناحية لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد قنديل زاب، الاسم الحقيقي شرفان مهدي.

وانضم الشهيد قنديل زاب إلى صفوف حركة حرية كردستان مطلع عام 2016، ونال مرتبة الشهادة في منطقة حفتانين بجبال كردستان، أثناء تصديه لهجمات جيش الاحتلال التركي، في 7/7/2021.

وتحت خيمة العزاء وقف المشاركون دقيقة صمت، ثم عزّى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، زيور علي، عائلة الشهيد قنديل زاب، وتمنى الصبر والسلوان لها.

وبيّن زيور علي أن الشهيد قنديل زاب ناضل في روج آفا ضد مرتزقة داعش، ومن ثم التحق بصفوف حركة حرية كردستان ليقاتل جيش الاحتلال التركي، وناضل بشجاعة حتى وصل إلى مرتبة الشهادة.

من جانبه، بيّن الإداري في مجلس ناحية عامود،ا صابر ديرك، أهمية هذا الشهر بالنسبة للشعب الكردي؛ لأنه شهر تأسيس حركة حرية كردستان".

ولفت ديرك إلى أن " حزب العمال الكردستاني، يدخل عامه الـ 44، وطوال هذه السنوات خاض الشعب الكردي بشجاعة نضالاً واسعاً في شتى أنحاء كردستان، وهو مستمر في نضاله ومقاومته حتى يومنا هذا".

وشدد صبري ديرك على استمرار نضال حركة حرية كردستان حتى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الكردي، وحصول المرأة على كامل حريتها، كذلك حصول جميع الشعوب في منطقة الشرق الأوسط على حريتها وحقوقها.

وأكد الإداري في مجلس ناحية عامودا، صبري ديرك، أن حزب العمال الكردستاني لا يناضل من أجل حقوق الشعب الكردي فحسب، بل من أجل حماية كرامة العالم، وقيم الإنسانية.

هذا ويستمر الأهالي بالتوافد إلى خيمة عزاء الشهيد، التي ستستمر حتى ساعات متأخرة من مساء هذا اليوم.

(أس/آ)

ANHA