المئات يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد نجم الدين فيصل

توافد المئات من أهالي ناحية عامودا وقراها إلى خيمة عزاء الشهيد فيصل نجم الدين في قرية الجوهرية لتقديم واجب العزاء لذويه.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو المجلس العسكري في عامودا سعيد فرسو، كلمة قال فيها، إن "جرائم دولة الاحتلال التركي ضد المدنيين تثبت أنها إرهابية بريادة رئيسها أردوغان الذي يتخذ من القتل وانعدام الأخلاق طريقاً لاستمرار حكمه".

وتابع: "دولة الاحتلال التركي عملت على استهداف طاقم قناة المرأة لطمس الحقيقة والانتقام لمرتزقة داعش، والعمل على قمع عين الحقيقة التي يعمل مراسلو ومراسلات العديد من الوسائل الإعلامية في المنطقة على نقلها ".

بدوره، قال الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء زيور شيخو إن الاستهداف الذي طال طاقم قناة Jin Tv يأتي في إطار ضرب المكتسبات التي حققتها ثورة 19 تموز.

وأكد أن المرأة في روج آفا أسهمت في كافة المجالات وأثبتت نفسها بدءاً بمحاربة الإرهاب عسكرياً وإظهار الحقيقة، لهذا تستهدفها دولة الاحتلال التركي.

أما أفين باشو رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية بإقليم الجزيرة، فقالت إن طريق الحرية طريق صعب فهو غير مفروش بالورود بل يحوي جميع الصعوبات ويجب الاستمرار بالنضال بالدم والروح حتى الوصول إلى الهدف المطلوب.

أفين نوهت إلى أن عائلة الشهيد نجم الدين فيصل من العوائل الوطنية التي اختارت طريق النضال وبذلت الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي عادل ملا أمين أكد على أن تركيا تعمل على محاربة النظام الديمقراطي القائم في شمال وشرق سوريا بكل وسائلها المتاحة معتبراً أن متابعة النضال ستكون الرد الأمثل أمام هذه الهجمات.

في نهاية حديثه، دعا عادل إلى صون الطريق الذي سار عليه الشهيد نجم الدين فيصل ومتابعة نضاله القائم على أساس فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وشهداء الحرية.

يذكر أنه نتيجة الهجوم السافر على سيارة تابعة لقناة المرأة استشهد العامل في القناة نجم الدين فيصل وتعرضت مراسلة القناة دليلة عكيد لإصابة خطيرة وتتلقى العلاج في أحد مستشفيات مدينة قامشلو.

(كروب)

ANHA