المئات يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد علي أحمد المحمد في جل آغا

وتوجّه المئات من الأهالي إلى قرية حسينية جنوب ناحية جل آغا لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى القيادي في قوات سوريا ديمقراطية، علي تل كوجر، كلمة قال فيها: "إننا نسير في طريق مقدس يحقق الحرية للشعوب"، مضيفاً "إن تجمّع المئات من الأهالي من الكرد والعرب دليلٌ على تكاتف شعبنا وسيره على طريق نضال ومقاومة شهدائنا".

وباسم مجلس عوائل الشهداء، ألقت سميرة رمضان كلمة عاهدت فيها الشهيد بالسير على دربه، وقالت: "شهيدنا عاهد وصدق عهده، وضحى بدمه من أجل تحرير أرضه من دواعش أردوغان الذي يهدد المنطقة بحجج كاذبة".

ووجهت سميرة رمضان حديثها إلى أردوغان، وقالت: "لم ولن نستسلم".

لتنتهي المراسم بالشعارات التي تمجّد الشهادة.

(ك-ع/ س ر)

ANHA