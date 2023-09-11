المئات يخرجون في مظاهرة حاشدة ويتجهون للمشاركة في اعتصام ديرك

كشفت المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة في 9 أيلول الجاري، برنامج فعالياتها المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، تتضمن اعتصامات ومظاهرات ستشهدها عموم مدن الإقليم، تحت شعار "حرية القائد Apo ضمان السلام في الشرق الأوسط". الفعاليات بدأت يوم أمس من مدينة ديرك عبر نصب خيمة اعتصام واختتمت اليوم بمظاهرة جماهيرية.

بدأت فعاليات الاعتصام اليوم، في يومه الثاني والأخير، بمظاهرة جماهيرية شارك فيها أهالي نواحي مقاطعة قامشلو (كركي لكي، جل آغا، تل كوجر) وانطلقت المظاهرة من ساحة الحرية في مدينة ديرك وجابت الشارع الرئيس وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان ورفع المشاركون صور القائد إلى جانب يافطات كتب عليها " لا حياة بدون القائد".

بعد وصول المشاركين إلى خيمة الاعتصام المنصوبة أمام مجلس عوائل الشهداء في ديرك، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو المبادرة الشعبية في ديرك، حسن حمزة، كلمة أكد فيها أن "مناطقنا تنعم بالأمن والأمان بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ". ودعا على تصعيد النضال حتى تحقيق حريته الجسدية.

بدورها، نوّهت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية ديرك زلفا بدرو، إلى أن العزلة المفروضة على القائد لا تستهدفه كشخص بل تستهدف جميع الشعوب التي تنتهج فلسفته للوصول للحرية، وشددت "سنواصل كفاحنا وعملنا على نهج القائد ولن نتوقف حتى نرفع العزلة".

من جهته، أشار عضو مجلس ناحية تل كوجر، صالح كنو، "نقف اليوم تحت خيمة الاعتصام التي تمثل الشرف والعز لتصدح أصواتنا مطالبةً بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، ولنقول للعالم ولقائدنا بأننا على دربك سائرون وبفكرك وفلسفتك متسلحون حتى تحقيق النصر والحرية".

وعاهد عضو مجلس ناحية جل آغا سرور شطي، بتصعيد النضال، وشدد "لن يستطيع العدو النيل من إرادتنا ما دمنا متسلحون بفكر الأمة الديمقراطية وأفكار القائد عبدالله أوجلان في الوصول للحرية".

وأدان عضو مجلس أعيان وعشائر ديرك حواس جديع، استمرار فرض نظام العزلة والتعذيب على القائد عبد الله أوجلان، وشدد "لردع المؤامرات التي تحاك ضدنا علينا بتصعيد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد".

واختتمت فعالية الاعتصام على وقع الأغاني الثورية التي تشيد بمقاومة القائد عبد الله أوجلان من قبل فرقة الفتاريا في ديرك.

هذا وستستمر فعاليات المبادرة الشعبية لإقليم الجزيرة المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، في مدن ونواحي الإقليم وبحسب أعضاء المبادرة سيتم تنظيم اعتصام آخر في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة في وقت لاحق.

(ح ر/آ)

ANHA