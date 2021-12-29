المئات يعزون ذوي الشهداء الـ 5 في كوباني

ونصب مجلس عوائل الشهداء خيمة عزاء مركزية في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني وذلك لتقديم واجب العزاء لذوي الشهداء الذين استهدفتهم طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي يوم السبت المنصرم، وهم كل من "نوجيان أوجلان، فيان كوباني، روجين أحمد عيسى، مرهف أحمد خليل إبراهيم، ووليد محمد منلا حسين"، والشهيد ولات يلماز الذي استشهد في وقت سابق أثناء تأديته واجبه الثوري.

وتوافد المئات من أهالي مقاطعة كوباني إلى الخيمة التي زينت بصور الشهداء وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية ومجلس عوائل الشهداء.

وخلال مراسم العزاء، ألقى رئيس مجلس كوباني العسكري محمود محمود كلمة قال فيها "يريد العدو أن يثبت بهذه الهجمات والتهديدات علينا بأنه لا يقبل الكرد المرتبطين بحركة الحرية والمرتبطين بفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان، ولكن حتى وإن هاجموا علينا وبالآلاف استشهدنا فلن تنكسر إراداتنا ومعنوياتنا يوماً".

ثم ألقى الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بكر حاج عيسى كلمة قال فيها: "مرة أخرى تمتزج دماء جميع المكونات في شمال وشرق سوريا في ظل فلسفة الأمة الديمقراطية، وبهؤلاء الشهداء سنبني وطناً حراً تسوده المساواة والعدالة".

وتابع بكر حاج عيسى: "اليوم نحن في مرحلة حساسة لأننا نقود مسيرة شعوب المنطقة ولهذا نتعرض للمؤامرات، وعندما يتعلق الأمر بالكرد تتفق روسيا وتركيا وإيران لخرق هذه الثورة، وما نتعرض إليه يتم باتفاق تلك الدول، من قصف تل تمر وكوباني وإغلاق المعابر، والهدف منه هو حصار هذه التجربة الرائدة".

ومن ثم ألقت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات زوزان بكر كلمة قالت فيها "يريد العدو إبادة شعبنا ولكن شعبنا لن يخط خطوة إلى الوراء بل سيمضي إلى الأمام بالنضال والمقاومة".

وعاهدت زوزان بكر الشهداء بالسير على خطاهم حتى يعيش جميع المكونات من الشعوب بأمان وسلام.

(م ع/ج)

ANHA