المئات يعزون بالشهيدين ريناس روج وعكيد كركي لكي

توجه صباح اليوم المئات من أهالي و مكونات ناحية جل اغا و كركي لكي و ديرك وبلداتها لتقديم واجب العزاء بالشهيد عكيد كركي لكي والشهيد ريناس روج وذلك خلال مراسم عزاء اقيمت في المركز الثقافي في بلدة رميلان و الذي زين بصور الشهداء .

وكان الشهيدان بيوان رمضان الاسم الحركي عكيد كركي لكي والقيادي في وحدات حماية الشعب صلاح الدين شهابي، الاسم الحركي ريناس روج، قد وصلا إلى مرتبة الشهادة في قصف الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا .

مراسم تقديم واجب العزاء، بدأت بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء تاج الدين رشيد كلمة، استهلها بتقديم العزاء لذوي الشهيدين وتمنى لهما الصبر والسلوان.

رشيد قال :"تواجدنا في عزاء الشهيدين هي رسالة تؤكد مدى ارتباطنا بشهدائنا وتضحياتهم لنعيش نحن بأمن وسلام".

وتابع:" الشهداء هم من جعلوا مبدأ الترابط و التعايش المشترك ما بين المكونات قوياً بامتزاج دماءهم الطاهرة في الدفاع عن أرضهم و كرامتهم".

فيما اوضحت زوزان عرب في كلمة باسم رفاق درب الشهيدين الى ان الدولة التركية و الدول التي تتحالف معها في السر :"لم يتوصلوا الى تلك الفكرة التي بنيت في عقول ابناءنا و بناتنا و اختيارهم طريق الحرية و مبدأ الشهادة للوصول لمجتمع حر وديمقراطي".

وباسم مؤتمر ستار القت زلفة حمزة كلمة بينت من خلالها ان الدولة التركية و سياساتها لن تنال من إرادة "شعب يرسل أبناءه إلى الشهادة، وخصت بالذكر قول لوالدة الشهيد عكيد خلال مراسم تشييعه والتي قالت فيها :" حلال عليك الحليب الذي ارضعتك اياه متَ شهيداً في وطنك وقم بالسلام على رفاقك الشهداء"، لتؤكد للعالم و للتاريخ أنهم لن يرضخوا للظلم و سيقاومون و يقدمون الشهداء حتى الوصول للحرية.

وباسم مجلس ناحية ديرك تحدث العضو مطيع عمر وأكد أن فلسفة القائد عبدالله أوجلان و افكاره "هي النور نحو الحياة الحرة الكريمة"، داعياً" جميع أفراد المجتمع دعم الإدارة الذاتية و بناء مجتمع ديمقراطي يمارس فيه الجميع حقوقهم وحرياتهم".

لتختتم مراسم العزاء بقراءة وثائق الشهادة وسط ترديد الشعارات التي تحيي المقاومة وتمجد الشهداء.

(سـ)

ANHA