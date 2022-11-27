المئات يعتصمون في لبنان دعماً للمقاومة ضد الاحتلال التركي

الاعتصام نظم من قبل مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان وشارك فيه الكردستانيون رافعين أعلام ورموز الكرد وصور شهداء هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

فعالية الاعتصام بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تحدث بعدها ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لبنان عبد السلام أحمد، وقال: " نحن معاهدون على السير على خطا شهدائنا ولن نرضى بالاعتداءات التركية على شعبنا واحتلال مناطقنا، وكما قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن أعلنت تركيا الحرب فسوف نشعلها في كل المناطق، ونقول هذا ليروا أن شعبنا مقاوم وقواتنا ستدافع عن أرضها لأننا طرف قوي في المعادلة.

وبدورها ألقت رئيسة رابطة جين النسائية بشرى علي كلمة جاء فيها:" تركيا تطالب أمريكا وروسيا بضوء أخضر لشن هجوم بري على روج آفا واتهام قوات سوريا الديمقراطية بتفجير إسطنبول تمثيلية لتشرعن تركيا هجماتها".

وتابعت:" لن نتراجع خطوة للوراء وفي هذا اليوم نبارك ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني على جميع عوائل الشهداء والمناضلين".

بعد ذلك تعالت في المكان الشعارات التي تحيي المقاومة" المقاومة حياة والمجد للشهداء".

(سـ)

ANHA