المئات من تربه سبيه يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد شرفان شدادة

توجه صباح اليوم المئات من أهالي ومكونات ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو من كرد وعرب وسريان إلى قرية دريجيك شمال ناحية تربه سبيه مسقط رأس الشهيد شرفان شدادة الاسم الحقيقي أفرام صومي، وذلك لتقديم واجب العزاء لذويه.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، بعده ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، محمد زكي إبراهيم، كلمةً ثمّن فيها التضحيات الكبيرة التي يبذلها المقاتلون والمقاتلات لحماية المنطقة من التهديدات. وبيّن "أن تكاتف مكونات المنطقة هو سبب نجاح مشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا ".

وبدورها أوضحت الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه، كوثر قسو، "إن شعوب شمال وشرق سوريا قاومت الإرهاب بشتى أساليبه وانتصرت عليه بفضل تضحيات أبنائهم وبناتهم ".

ولفتت إلى أن تركيا تحاول النيل من مكونات شمال وشرق سوريا من خلال عملائها ومرتزقتها، وتابعت " هدف تركيا الأساسي هو إفشال مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق وسوريا"، مؤكدة أن تركيا أو غيرها لن تستطيع إفشال المشروع الديمقراطي في المنطقة.

ومن جهته شدد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في إقليم الجزيرة، أحمد درعان، على أهمية التكاتف والتلاحم في تأمين الحماية للمنطقة والدفاع عنها. وأشاد بتضحيات شعوب المنطقة ومكوناتها من أجل الحرية.

وبعدها تم قراءة وثيقة الشهيد شرفان شدادة من قبل مجلس عوائل الشهداء، وتسليمها لذويه.

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ANHA