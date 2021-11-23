المئات من طلبة السليمانية وهولير يتظاهرون لصرف منحهم المالية وتحسينها

واحتج طلبة محافظة السليمانية وهولير في جنوب كردستان، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بصرف منحهم المالية وتحسينها، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وما زال المئات من طلبة الجامعات والمعاهد في محافظة السليمانية، يقطعون الطريق الرئيس للمحافظة، القريب من مبنى الجامعة. وخرجت تظاهرات للأسباب ذاتها في محافظة هولير.

فيما أفادت شبكة روسيا اليوم، بأن مجموعة من الطلبة المحتجين في محافظة السليمانية، أضرموا النار في مقر الاتحاد الوطني الكردستاني.

وذكرت أن مقر الاتحاد الوطني في شارع سالم بمحافظة السليمانية، تعرض للحرق من قبل محتجين.

ويوم أمس وقعت صدامات بين طلبة محتجين وعناصر الأمن في محافظة السليمانية في جنوب كردستان.

(د ع)