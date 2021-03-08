المئات من نساء تل تمر يحيين اليوم العالمي للمرأة

تجمع صباح اليوم المئات من نساء ناحيتي تل تمر وزركان اللتين تتعرضان للهجمات من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، في ساحة مجلس عوائل الشهداء للاحتفال بالمناسبة.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقت زينب مراد كلمة باسم مؤتمر ستار وباركت الثامن من آذار على جميع النساء والمناضلات وشهداء الحرية والقائد عبد الله أوجلان، ولفتت إلى أنهن بروح الثامن من آذار وعلى طريق المناضلات سيرفعن وتيرة نضالهن.

وأضافت: التاريخ شاهد على الجرائم التي ارتكبت بحق المرأة، واليوم نرى بأن الدولة التركية وأعوانها يحاولون كسر إرادة المرأة الحرة عبر اعتقالهم التعسفي وارتكاب الجرائم بحقهم.

وأشارت زينب في سياق كلمتها إلى زيارة نصر الحريري لإقليم كردستان وقالت "هناك مؤامرات كبيرة تحاك ضدنا وضد شعبنا، آخرها استقبال من يدعون أنهم كرد حكومة إقليم كردستان لقتلة الكرد مما يسمى بالائتلاف ونصر الحريري، لكننا نؤكد بأننا كشعوب شمال وشرق سوريا سنقف في وجه جميع المؤامرات".

القيادية في وحدات حماية المرأة سوسن عفرين باركت الثامن من آذار على نساء العالم والمناضلات خاصةً وقالت: "مازال شعارنا قائمًا، نحن هنا، وهنا الحرية، والسلام والمحبة والياسمين".

وأكدت سوسن قائلة: "نحن كوحدات حماية المرأة أبدينا العهد والقسم من بداية الثورة إلى الآن، ونُجدّد عهدنا بأننا سنكون الدرع الحامي لشعبنا والنساء، وخير دليل مقاومة الشهيدات وبطلاتنا اللواتي ما زلن مرصوصات في جبهات القتال من الكرد، العرب، السريان، الآشور والأرمن، والمناضلات الأمميات من مختلف دول العالم".

القيادية سوسن عفرين جدّدت في الختام عهدها بتحرير أرض الزيتون وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض.

واختتمت الاحتفالية بتقديم الفرق الموسيقية وفرق الغناء، عروضاً فنية وأغاني قومية وسط عقد حلقات الدبكة وزغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة.

(كروب/س و)

ANHA