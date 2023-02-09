المئات من مقاطعة قامشلو يشيعون جثمان شهيدة في وحدات حماية المرأة

واستقبل المئات من أهالي نواحي مقاطعة قامشلو (ديرك وكركي لكي وجل آغا وتل كوجر)، جثمان المقاتلة في وحدات حماية المرأة (YPJ) نوبل تكوشر الاسم الحقيقي (سناء علي)، من أمام مشفى الشهيد هوكر في ديرك لتشييعها إلى مثواها الاخير.

ولدى وصول المشيعين إلى مزار الشهيد خبات ديرك، بدأت المراسم بالوقوف دقيقة الصمت اجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك، جوان علي، لفت خلالها إلى دور مقاومة المرأة في كردستان، قائلاً: "في تاريخ حركة حرية كردستان واجه الكرد الكثير من حملات الابادة؛ وباستشهاد المقاتلة نوبل تكوشر أثبتت المرأة الكردية مقاومتها وكفاحها من أجل شعبها ضد الاحتلال التركي".

بدورها لفتت المقاتلة في وحدات حماية المرأة (YPJ)، روجبين كلهات، الانتباه إلى خصال الشهيدة نوبل تكوشر، وقالت: "كانت نوبل مثالاً للمقاومة، تكافح دائماً من أجل حرية شعبها"، وعاهدت بالسير على خطى الشهيدة نوبل ودرب كافة الشهيدات.

وفي الختام قرأت وثيقة الشهيدة نوبل تكوشر من قبل مجلس عوائل الشهداء في الناحية، وسلمت إلى ذويها ليوراى جثمان الشهيدة نوبل تكوشر الثرى في مزار الشهيد خبات ديرك.

أُصيبت المقاتلة نوبَل في عين عيسى نتيجة قصف دولة الاحتلال التركي للمنطقة في الـ 18 من كانون الثاني المنصرم وكانت تتلقّى العلاج منذ ذلك الوقت. لكن فشلت جميع التدخلات الطبيّة بإنقاذها، واستشهدت في الـ 7 من شباط الجاري، وفقاً لبين أصدرته القيادة لوحدات حماية المرأة، صباح اليوم.

(ك ع/آ)

ANHA