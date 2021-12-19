المئات من دير الزور والحسكة يستذكرون الشهيد حمزة تولهلدان

شارك المئات من أهالي مدينة الحسكة وريفها في مراسم استذكار الشهيد حمزة تولهلدان في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية.

حيث يصادف الـ 19 من كانون الأول الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المناضل حمزة تولهلدان، الذي استشهد على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والحسكة.

وتحدثت خلال المراسم والدة الشهيد نجاح داوود، قائلة: "إن استشهاد ابني حمزة جاء نتيجة إيمانه العميق بثورة الحرية التي يقودها قائد الأمة الديمقراطية عبد الله أوجلان. لقد انخرط ابني في صفوف حركة الحرية بعد المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد، فجاء انضمامه رداً على سياسات القمع التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي، وإيماناً بالكفاح المسلح للوصول إلى الحرية المنشودة، فنال مرتبة الشهادة".

وفي حديثها عن مناقب الشهيد، أكدت والدته "أنه كان منظماً ومنضبطاً في حياته الاجتماعية ودخل قلوب كل من التقاه، وأن هذا الجمع الغفير الذي جاء لاستذكاره خير دليل على ذلك".

من جانبه، أكد الرئيس المشترك لحزب سوريا المستقبل في دير الزور، محمد الرجب، "وقوفنا هنا اليوم ليس لتأبين الشهيد حمزة؛ بل للاحتفال بوسام الوطنية والاستحقاق والشرف ورفع أعناقنا قبل أصواتنا بأننا كوادر ونخب حركة الحرية في شمال وشرق سوريا التي رفعت أعلام الوطنية والكرامة بدماء الشهداء، فكانت هفرين خلف وعمر علوش ومروان فتيح والشهيد حمزة".

وجدد الرجب عهد الوفاء لدماء الشهداء والسير على دربهم للوصول إلى سوريا حرة ديمقراطية.

وتحدث باسم الإدارة المدنية في دير الزور، الشيخ ذياب الجيلات، الذي أكد "أن أهالي دير الزور يفتقدون الشهيد حمزة، الشخصية التي رأوا فيها الوطنية وحب الوطن بأسمى تجلياته، وقد أتينا من دير الزور، معاهدين روح الشهيد بأننا سنبقى على نهجه الذي رسمه لنا ولن نحيد عن طريق النضال".

وشدد الجيلات على " الوقوف صفاً واحداً في وجه المتربصين بوطننا وأمننا".

وتحدثت باسم لجنة المرأة في دير الزور، فاطمة مروان، وأكدت على دور الشهيد في بناء الإدارة الذاتية المدنية في دير الزور.

ثم عرض سنفزيون عن مراحل نضال الشهيد التي استمرت سنوات، قضاها في ميادين الحرية.

(م ع/ف)

ANHA