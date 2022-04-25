المئات من العرب والكرد يتظاهرون ضد هجمات الإبادة ضد الكريلا

تحت شعار "مسيرة الكرامة ضد الخيانة والاحتلال"، تجمع اليوم المئات من أهالي إقليم عفرين عرباً وكرداً في المدخل الشمالي لناحية أحرص التابعة لمقاطعة الشهباء، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان وشهداء مقاومة العصر، ويافطات كتب عليها "دربكم هو دربنا وهدفكم هدفنا"، "لا للاحتلال التركي نعم لمقاومة الكريلا"، "تسقط خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني".

انطلقت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحي مقاومة الكريلا وتندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأخرى تندد بالصمت الدولي حيال الهجمات التي تستهدف مناطق الدفاع المشروع وشنكال وشمال وشرق سوريا من ضمنها الشهباء.

وتجمع المتظاهرون في الساحة الرئيسية لناحية أحرص، وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت كل من الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الشهباء وردة شيخو كلمة ثمّنت فيها "المقاومة البطولية التي قادها الشعب في شمال وشرق سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

واستنكرت وردة شيخو هجمات الإبادة لجيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا، مؤكدة أن "روح المقاومة ممتدة من الجبال إلى الشهباء مروراً بشنكال وشمال وشرق سوريا".

كما نددت وردة شيخو بمشاركة الحزب الديمقراطي في الهجمات إلى جانب الدولة التركية "إن دخول الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذا الهجوم كشف الوجه الحقيقي لعائلة البرزاني، وأظهر سياستها المعادية للحقوق الكردية أمام الشعب الكردي وجميع العالم".

داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان ومعاقبة تركيا على الجرائم التي ترتكبها بحق شعوب المنطقة.

من جانبها أكدت عضوة حركة الشبيبة الثورية السورية في مقاطعة الشهباء، روناهي حسين، أن أهالي إقليم عفرين من الكرد والعرب والتركمان مصممون على "متابعة النضال والمقاومة ودعم القوات البطلة المقاومة في مناطق الدفاع المشروع بكل الوسائل المتاحة".

وقالت روناهي حسين "إننا نحن الشبيبة الثورية شبيبة القائد آبو مستعدون للدفاع عن وطننا بوجه الهجمات والمخططات الاحتلالية، ولن نسمح بإعادة فرض العبودية علينا".

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تحي مقاومة الكريلا ومقاومة أهالي إقليم عفرين.

(آ ر/ ك)

ANHA