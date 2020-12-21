المئات من الأهالي يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيد دمهات تل كوجر

توجّه المئات من الأهالي لخيمة عزاء الشهيد دمهات تل كوجر، الاسم الحقيقي مراد العلي، الذي استُشهد أثناء تصدّيه لهجمات الاحتلال التركي في ناحيه عين عيسى بتاريخ 18 الشهر الجاري.

ونُصبت الخيمة في ناحية تل كوجر أمام منزل ذوي الشهيد، و بدأ مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثمّ ألقى عضو في قوات سوريا الديمقراطية هركول أحمد كلمةً أشار فيها إلى أنّ الشهيد دمهات تل كوجر خاض كافّة المعارك في شمال وشرق سوريا، دفاعاً عن أرض وكرامة شعبه، وكما واجه الاحتلال التركي ومرتزقته في عين عيسى، وقاومَ فيها حتى وصل إلى مرتبة الشهادة ، لذلك نعاهد شهيدنا دمهات، وكافّة رفاقنا الشهداء بالسّير على خطاهم.

وكما بدوره ألقى الرئيس المشترك لمجلس منطقة ديرك محمد عبدالرحيم كلمة قال فيها:" إنّ ما نعيشه اليوم من الأمن والاستقرار هو بفضل دماء شهدائنا الذين حاربوا بكل، بسالة وبطولة في خنادق القتال، لذا علينا السّير على خُطاهم لتحقيق أهدافهم".

وانتهت مراسم العزاء بالشعارات التي تمجّد الشهداء.

(ك-ع/ م ح)

ANHA