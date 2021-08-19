المئات من أهالي زركان وتل تمر والدرباسية يحتجون أمام القاعدة الروسية في تل تمر

تجمع صباح اليوم المئات من أهالي نواحي تل تمر وزركان والدرباسية، محتجين أمام القاعدة العسكرية الروسية في قرية تل أحمر، شمال ناحية تل تمر، طالبو الضامن الروسي بالتحرك لإيقاف المجازر التركية بحق أهالي المنطقة.

يأتي ذلك بعد التصعيد والقصف التركي الأخير على مركز ناحية زركان الذي خلّف عدداً من الشهداء وعشرات المصابين، وسط تغاضي القوات الروسية وتنصلها من أداء واجباتها كضامن لوقف إطلاق النار.

وأعرب المحتجون عن سخطهم ورفضهم لصمت القوات الروسية حيال هجمات الاحتلال المستمرة عليهم.

ومن جانبها توجهت لجنة مؤلفة من عدد من وجهاء النواحي الثلاث، إلى داخل القاعدة الروسية والتقت بقائد القوات الروسية في المنطقة، سلمته وثائق تثبت جرائم الاحتلال بحق أبناء المنطقة، ورسالة كتابية باسم المحتجين.

وعن مضمون الرسالة، قال صالح مصطفى (أحد المجتمعين مع القيادة الروسية) لوكالتنا، إن مفاد رسالتهم هو أن القوات الروسية ضامنة لوقف إطلاق النار، إلا أنها لا تؤدي الدور المنوط بها، وإن وجودها كمتفرج يدعم الاحتلال في استهداف مناطقنا.

وأوضح أنهم نقلوا إلى القيادة الروسية سخط الأهالي ورفضهم للصمت الروسي حيال جرائم الاحتلال، وأنه على القوات الروسية "التحرك والقيام بما يقع على عاتقها كقوات ضامنة لإيقاف الهجمات".

كما لفت مصطفى في حديثه قائلاً "طالبنا من خلال رسالتنا القوات الروسية بتقديم توضيح بخصوص الهجمات المستمرة على مناطقنا".

وبعد الانتهاء من الاجتماع في ناحية تل تمر، توجه الأهالي برفقة القوات الروسية إلى ناحية زركان.

(د أ/س ر)

ANHA