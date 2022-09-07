المئات من أهالي تل تمر يخرجون في مظاهرة مطالبة بإنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية

نظمت منسقية مؤتمر ستار بالتنسيق مع مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، مظاهرة احتجاجية تنديداً باستهداف المراكز التعليمية من قبل الاحتلال التركي، شارك فيها المئات من مكونات المنطقة وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في الناحية.

انطلقت المظاهرة من أمام مركز مجلس عوائل الشهداء وجابت الشوارع الرئيسة في الناحية، رافعين يافطات منددة بالاحتلال التركي، كتب عليها "لا للاحتلال والتغيير الديمغرافي" و"نريد المساواة" و "لا تقتلوا أصدقائنا"، ثم قرئ بيان بالشارع الرئيس للناحية، من قبل عضوة مؤتمر ستار بشرى العيسى.

استهل البيان بالقول: "تجاوزت دولة الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة كل المعايير الإنسانية وقيم ومبادئ حقوق الجماعات والأفراد، ضاربة بعرض الحائط مضامن الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن ما تفعله دولة الاحتلال التركي تعيد التذكير بالسياسات نفسها التي كانت تمارسها السلطة العثمانية في نهاية عهدها البائد من حيث قيامها بالمجازر والإبادات ضد شعوب المنطقة الأصلاء من الكرد والعرب".

وأدان البيان واستنكر بأشد العبارات "عموم ممارسات الدولة التركية بحق شعبنا، وبشكل خاص الجريمة المروعة المرتكبة بحق النسوة المكافحات والمرأة المناضلة والناشطات السياسيات، فهن من أثبتن ومثلن إرادة المرأة والمجتمع، وأكدن على حق تقرير المصير العادل منذ ثورة 19 تموز عام 2012، وحتى اللحظة".

داعياً في ختامه، "روسيا وأميركا اللتين وقعتا اتفاقية وقف إطلاق النار مع تركيا عام 2019، إجبارها من خلال هذه الاتفاقيات لإيقاف جرائمها وإنهاء سياسات الإبادة، كما دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وإنهاء احتلال تركيا وتدخلها السافر في شؤون مناطق شمال وشرق سوريا والتعدي على سيادها".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات المنددة بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

(كروب/ي م)

ANHA