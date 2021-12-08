المئات من أهالي قامشلو يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد فواز عمر

توافد المئات من أهالي قامشلو، منذ ساعات الصباح، إلى خيمة عزاء الشهيد فواز التي نصبت أمام دار والد الشهيد الكائن في حي الهلالية لتقديم واجب العزاء لذويه.

وحمل المعزون صور القائد أوجلان ورايات ورموز الثورة، ورددوا شعارات "بالروح بالدم نفديك يا شهيد، وهتافات أخرى، تنادي بحياة الشهيد وتخلده.

وقف المشاركون دقيقة صمت، ثم عزّى العضو في مجلس عوائل الشهداء, عصام إبراهيم، عائلة الشهيد وتمنى الصبر والسلوان لها.

واستذكر إبراهيم في شخصية الشهيد فواز جميع شهداء الحرية، وقال: ضحّى هؤلاء الشهداء بالغالي والنفيس في سبيل بناء حياة حرة ديمقراطية.

وقال: "بعد مرور 10 سنوات على انطلاقة ثورة روج آفا، أبدى الشعب الكردي وشعوب المنطقة، مقاومة تاريخية لا مثيل لها، في التاريخ الحديث، وعلى الجميع الحفاظ على المكتسبات التي حققناها".

وشدد إبراهيم "علينا أن نكون يقظين، والمكتسبات التي حقنناها لا يعني أننا وصلنا إلى غاياتنا في تحقيق الحرية، ولا يعني أيضاً أن الطريق مفروش لنا بالورود؛ لأن أعداءنا يريدون إبادتنا، سيقتلوننا ويحرقوننا ويرتكبون المجازر للحفاظ على سلطتهم".

وتابع "كي نكون لائقين بتضحيات الشهداء وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان, يجب أن نناضل ونواصل المسير، فالاحتلال التركي سيستمر في ارتكاب المجازر بحقنا، واستهداف مدينة شنكال يوم أمس أكبر مثال على ذلك.

وأوضح إبراهيم نحن على عتبة الاعتراف بإدارتنا الذاتية، وهذه المرحلة مصيرية وتحدد وجودنا، وكي نكون طرفاً على طاولة المفاوضات السياسية يجب ألّا نضيع هذه الفرصة التاريخية، فضياع هذه الفرصة يعني انتهاءنا".

وخاطب إبراهيم المكونات المشاركة في المراسم "نحن نبحر في سفينة واحدة، إن غرقت غرقنا جميعاً، وأشار: "شهداؤنا هم ميراثنا، وأصبحنا طرفاً صعباً في المعادلة السياسية بفضل تضحياتهم".

ومن جانبه، قال عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في بلدة كرباوي, فهيم محمود: "الشهداء وجدان الشعوب وضمائرها، الشعب الذي لا يملك الشهداء لا يملك ضمير"، ونوّه: "نضال الشعب الكردي وشعوب المنطقة التي لم تبخل في إرواء أرض شمال وشرق سوريا بالدماء، سيخلده التاريخ، لذلك من الواجب علينا الحفاظ عليها".

ووري جثمان الشهيد والعضو في قوى الأمن الداخلي فواز عمر، يوم أمس، الثرى في مزار الشهيد دليل ساروخان، إذ تستمر حشود الأهالي بالتوافد إلى خيمة العزاء التي ستستمر حتى ساعات متأخرة من مساء هذا اليوم.

(أس/ف)

ANHA